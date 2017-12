Serraglio é eleito 1º secretário e completa Mesa da Câmara O deputado Osmar Serraglio (PMDB-PR) foi eleito primeiro secretário da Câmara dos Deputados, com 249 votos contra 180 dados a Wilson Santiago (PMDB-PB). Com isso, está concluída a eleição dos integrantes da Mesa Diretora da Casa. Serraglio se destacou como relator da CPI dos Correios. Ele registrou sua candidatura avulsa pela bancada do PMDB, que indiciou oficialmente para cargo o ex-líder Wilson Santiago. Para os outros cargos da Mesa Diretora foram eleitos: - Nárcio Rodrigues (PSDB-MG), primeiro vice-presidente; - Inocêncio Oliveira (PR-PE), segundo vice-presidente; - Ciro Nogueira (PP-PI), segundo secretário; - Waldemir Moka (PMDB-MS), terceiro secretário; - José Carlos Machado (PFL-SE), quarto secretário; Os quatro deputados mais votados para as quatro suplências foram: Manato (PDT-ES), Arnon Bezerra (PTB-CE), Alexandre Silveira (PPS-MG) e Deley (PSC-RJ).