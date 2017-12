Serraglio diz que CPI deve mesmo ouvir Silvio Pereira O deputado Osmar Serraglio, que foi relator da CPI dos Correios, afirmou, durante entrevista à Rádio Eldorado, que a CPI dos Bingos precisa ouvir logo o ex-dirigente petista, Sílvio Pereira. Para ele, as declarações dadas por Pereira ao jornal O Globo mostram que os valores citados no relatório são ínfimos perto do que realmente ocorreu. O deputado federal do PMDB acredita que um partido com dívida de R$ 160 milhões não teria como movimentar bilhões, como denunciado pelo petista. Ele ressaltou que o PT não tem como questionar os empréstimos junto ao empresário Marcos Valério. Ele explicou que o dinheiro passou por uma simulação de empréstimo, o que caracteriza a corrupção. O deputado disse ainda que a confissão do ex-tesoureiro Delúbio Soares impossibilita qualquer chance do PT negar a existência do caixa dois.