Serra: 'Vou ser o presidente da produção' O pré-candidato do PSDB à Presidência, José Serra, disse hoje que será "o presidente da produção", caso vença as eleições de outubro. "Do ponto de vista do Brasil, o que eu quero é o desenvolvimento sustentável", pregou, durante palestra a um público empresarial. "Se eu for presidente da República, eu vou ser o presidente da produção", prometeu, recebendo aplausos do público que ocupou mais de 300 lugares na Federação das Associações Comerciais e de Serviços do Rio Grande do Sul (Federasul).