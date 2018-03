Serra volta a criticar Dilma por ter trocado programa

O primeiro programa registrado pelo PT no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), no último dia 5, tinha 19 páginas com resoluções do 4.º Congresso do partido, realizado em fevereiro. Todas as folhas foram rubricadas por Dilma. A petista, porém, disse que o primeiro programa entregue "foi um erro" do PT e que teria rubricado a versão sem ler o que estava escrito.

Serra participou ontem de uma caminhada em Venda Nova, região norte de Belo Horizonte, ao lado do ex-governador Aécio Neves (PSDB), que é candidato ao Senado, e do atual governador e candidato ao Palácio da Liberdade Antonio Anastasia. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.