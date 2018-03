Serra visita o Congresso e almoça com senadores

BRASÍLIA - Depois do abaixo-assinado em que a bancada dos deputados pediu a recondução do deputado Sérgio Guerra (PE) à presidência nacional do PSDB, o candidato tucano derrotado à Presidência da República, José Serra, decidiu fazer uma visita ao Congresso nesta quarta. Após reunião com os deputados, Serra tem almoço programado para as 13 horas com a bancada tucana no Senado.

Adversário de Serra no partido e na cena política, o senador e ex-governador de Minas Gerais Aécio Neves participará do almoço. A visita de Serra ao Congresso também coincide com a estreia de Aécio no Senado e a sua indicação para integrar a comissão que apresentará um projeto de reforma política. Serra e Aécio são potenciais candidatos do PSDB à Presidência da República em 2014.

O documento dos deputados apoiando a reeleição de Guerra acirrou o clima de disputa interna no PSDB entre serristas e aecistas. Serra nega a intenção de concorrer à presidência do PSDB, em eleição programada para maio, mas um grupo de serristas defende que ele assuma o cargo para se manter presente na cena política. Na última segunda-feira, Serra deu entrevista ao jornal Valor Econômico frisando que nunca saiu da cena política e negando a intenção de concorrer à Prefeitura de São Paulo em 2012.