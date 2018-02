Serra visita o Ceará de olho em votos de Ciro

Sem candidato tucano ao governo no Ceará, o palanque de Serra será o do senador Tasso Jereissati (PSDB), amigo pessoal de Ciro, que tenta a reeleição. A expectativa é a de que, diante da saída de Ciro da disputa presidencial, o PSB do governador Cid Gomes, irmão de Ciro, poderá liberar os insatisfeitos que quiserem apoiar Serra.

Em Juazeiro do Norte, terra do padre Cícero Romão Batista - que morreu em 1934 e é alvo da devoção de milhões de fiéis, especialmente no Nordeste -, Serra cumpre um ritual que foi seguido pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso nas campanhas eleitorais em que foi vitorioso: o de "pedir a bênção" do "padim Ciço", como é conhecido o religioso. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.