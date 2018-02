Serra visita Juazeiro e diz que pediu a Padre Cícero para ganhar eleição

Em visita a Juazeiro do Norte, no sertão do Cariri cearense, o pré-candidato do PSDB à Presidência da República, José Serra, admitiu nesta segunda-feira, 17, ter feito alguns pedidos aos pés da imagem de Padre Cícero, na Serra do Horto. "Pedi por meus netos e para ganhar a eleição", afirmou, acrescentando que visitar o local "é bom para iluminar os próximos meses que serão decisivos".

Serra foi recebido em clima de campanha, com foguetório, banda de música e carreata com 50 motos que o acompanharam por 15 quilômetros, do aeroporto regional até o local onde fica a estátua do religioso cearense. Em frente à estátua, o pré-candidato assistiu à apresentação do reisado Estrela Guia, de quem recebeu uma pequena imagem do religioso que é considerado santo pela população, embora não seja reconhecido pela Igreja Católica como tal.

Serra mostrou conhecimento sobre vida e a obra de Padre Cícero Romão Batista, destacando sua importância não só na espiritualidade, mas também nas áreas social e ambiental. Sobre o local, ele disse "aqui é um centro espiritual do Nordeste do Brasil".

Em rápida entrevista, o pré-candidato preferiu não comentar as últimas pesquisas de intenção de voto e disse que não tinha informação completa para poder falar sobre o acordo entre Brasil e Irã.

De Juazeiro do Norte, a caravana seguiu para o município vizinho de Barbalha, onde foi recebido no Hospital e Maternidade São Vicente de Paula. Faixas e a Banda Municipal Filarmônica São José o recepcionaram. Nesse hospital - que foi beneficiado com recursos do governo federal no período em que Serra foi ministro da Saúde e que hoje atende a 200 municípios do Nordeste - ele recebeu o título de Benfeitor Emérito.

A próxima etapa de sua viagem ainda nesta segunda-feira foi o Crato, outra cidade do Cariri, para uma reunião política com lideranças locais e do Centro-Sul cearense. Em sua visita a essas cidades, patrocinada pelo PSDB, Serra esteve acompanhado do senador Tasso Jereissati, que ele considera um político muito importante para a sua campanha à Presidência.