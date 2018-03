Serra visita Festa da Uva em Caxias do Sul O governador de São Paulo, José Serra (PSDB), possível pré-candidato tucano à Presidência da República, foi recepcionado na tarde de hoje por cerca de 150 pessoas no aeroporto de Caxias do Sul (RS). Serra está na cidade para visitar a Festa da Uva de Caxias, uma das mais tradicional do Estado, a convite do deputado federal Ruy Paulette (PSDB).