Serra 'vestiu figurino de direita troglodita', diz Dutra

Ao saber que o adversário disse que haveria aumento das invasões de terra caso a candidata do PT, Dilma Rousseff, seja eleita, Dutra reagiu primeiro com um "ai, meu Deus do céu!". Depois, disse lamentar que Serra ressuscite o que chamou de "discurso da República Velha". Na semana passada, Dilma afirmou que, se vencer a disputa presidencial, as invasões de terra vão diminuir. "A reforma agrária tem de continuar, e não é porque o MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra) quer, mas porque é bom para o Brasil", argumentou.

A campanha petista afirma que o número de ocupações caiu em comparação com o governo Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) graças ao programa de agricultura familiar. "Não pretendo ter complacência com ilegalidade, mas não trato os movimentos sociais como caso de polícia. Não coloco nem cachorro atrás deles nem dou pancada", devolveu Dilma, numa estocada em Serra, que enfrentou crise com os professores pouco antes de deixar o Palácio dos Bandeirantes. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.