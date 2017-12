Serra venceria no 1º turno em qualquer cenário, aponta Ibope Se as eleições para o governo do Estado de São Paulo fossem realizadas hoje, o pré-candidato do PSDB, José Serra, venceria o pleito em todos os cenários, já no primeiro turno da disputa. Esta é a conclusão da pesquisa Ibope realizada em São Paulo, divulgada nesta quarta-feira pelo Sindicato das Empresas de Transportes de Carga de São Paulo e Região (Setcesp) e pela Federação das Empresas de Transportes do Estado de São Paulo (Fetcesp), que contratou o levantamento. Na disputa com a petista Marta Suplicy, Serra teria 48% das intenções de voto, contra 18%. Com o senador Aloizio Mercadante (PT), Serra teria 50%, contra 8%. No cenário com o tucano José Aníbal, Marta lidera a corrida com 27% das intenções de voto, contra 3% de José Aníbal. Apesar de liderar a corrida para o Palácio dos Bandeirantes, José Serra registra em todo o Estado uma rejeição de 15%. A rejeição de Marta é de 31%, de Mercadante, 11%, do peemedebista Orestes Quércia, de 22%, do tucano José Aníbal é de 10%, e do pepebista Paulo Maluf é de 51%. Na apuração dos índices de rejeição entre os eleitores da capital, o Ibope apurou que o ex-prefeito José Serra registra o índice de 23%. O presidente do Setcesp, Urubatan Helou, destacou que os eleitores de São Paulo ainda não estão muito preocupados com o pleito deste ano. "Quando a pesquisa não é induzida, a eleição ainda não está na cabeça do povo", destacou ele. Isso porque, na pesquisa espontânea, o índice de entrevistados que votariam em branco ou anulariam o voto e também dos que não sabem ou não opinaram é de 70%. Na pesquisa espontânea, José Serra também registra o maior índice nas intenções de voto, com 14%. Marta Suplicy aparece com 5%, e Mercadante com 1%. Na pesquisa espontânea para o governo de São Paulo, o pré-candidato do PSDB à Presidência, Geraldo Alckmin, aparece com 7%. De acordo com o gerente de Projetos do Ibope Opinião, Mauricio Tadeu Garcia, Serra venceria todos os cenários no primeiro turno, caso as eleições fossem realizadas hoje, por conta dos percentuais de votos brancos/nulos e não sabe/não opinou, que, no cenário de Serra com Marta, ficou em 21% e no cenário de Serra com Mercadante ficou em 25%. Comparando esses resultados com o da última pesquisa, divulgada no dia 6 de abril, mesmo considerando listas diferentes, pois Paulo Maluf não apareceu na última pesquisa, José Serra está com cerca de 3 pontos percentuais a menos na simulação com Marta Suplicy e cerca de 5 pontos percentuais a menos no cenário com Mercadante. "Porém, nenhum candidato beneficiou-se dessas oscilações, porque houve crescimento nos índices de voto branco/nulo", explicou Maurício Garcia. A pesquisa Ibope foi realizada entre os dias 28 a 30 de abril, com 1.204 entrevistados de ambos os sexos, com idades acima de 16 anos, de vários graus de instrução e também de atividade, em 63 municípios do Estado de São Paulo. O intervalo de confiança estimado é de 95%, e a margem de erro é de 3 pontos porcentuais, para mais ou para menos.