Serra venceria a eleição para governo de SP no 1º turno O ex-prefeito de São Paulo, José Serra (PSDB), teria 56% dos votos e se elegeria governador do Estado de São Paulo já no 1º turno. Marta Suplicy, caso fosse a candidata do PT, ficaria com 19% dos votos. Segundo pesquisa divulgada hoje pelo Datafolha, e realizada entre os dias 6 e 7 de abril, se o candidato do PT fosse o senador Aloizio Mercadante, Serra teria já no 1º turno 59% dos votos e o senador petista ficaria com 14% dos votos; Orestes Quércia (PMDB) ficaria com 12% - no cenário com Marta, Quércia teria 11% dos votos. Quanto à rejeição, a mesma pesquisa mostrou que a maior delas seria de 60% para Paulo Maluf, se fosse candidato; a seguir viriam Marta Suplicy, com 30%; Orestes Quércia, com 28%; Aloizio Mercadante, com 14%; Carlos Apolinário(PDT), com 14%; José Serra, com 12%; e Plínio de Arruda Sampaio(PSOL), com 11% de rejeição. A pesquisa do Datafolha foi registrada no TRE com o número 656/2006, e foram consultadas 1.682 pessoas. Na pesquisa anterior, realizada entre os dias 16 e 17 de março, Serra estava com 50% das preferências para o governo paulista. O candidato do PSOL, Plínio de Arruda Sampaio, ficaria com 1% dos votos, sendo Marta ou o Senador Aloizio o candidato do PT integrando os cenários