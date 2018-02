Serra vê País tomado por um 'patrimonialismo selvagem' O pré-candidato do PSDB à Presidência, José Serra, fez ontem duro discurso contra o governo federal, sem citar o nome do presidente Luiz Inácio Lula da Silva nem o PT, e criticou um "patrimonialismo selvagem" que disse existir no País. "Estamos no momento mais patrimonialista da nossa história. Nem na República Velha, que era um regime oligárquico, tinha um patrimonialismo selvagem como o de hoje." As declarações foram feitas no encontro realizado pelo PPS, em São Paulo, para entregar propostas de governo ao presidenciável.