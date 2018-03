Serra vê falta de rigor no governo Dilma O ex-governador de São Paulo e candidato derrotado do PSDB à Presidência da República, José Serra, considera, segundo entrevista publicada na edição de hoje do jornal O Globo, que o governo da presidente Dilma Rousseff está mostrando, com o salário mínimo de R$ 545, "um rigor fiscal que ele absolutamente não tem".