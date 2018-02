Serra vai estrelar programa do DEM na quinta-feira

Com o programa, o comando da campanha espera alavancar a pré-candidatura de Serra com uma superexposição da imagem do tucano. A estratégia pretende reverter as últimas pesquisas de intenção de voto em que Serra apareceu empatado com a pré-candidata petista, Dilma Rousseff. Além do presidenciável, o programa de dez minutos terá a participação do presidente do DEM, Rodrigo Maia (RJ), e os líderes do partido na Câmara, Paulo Bornhausen (SC), e no Senado, José Agripino Maia (RN).

O temor do partido é que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) conceda liminar, a exemplo do que ocorreu na semana passada com o DEM de São Paulo, que teve a inserção desta quinta suspensa sob o argumento de que o programa fugiu dos propósitos de mera propaganda partidária. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.