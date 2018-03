Serra: uso da máquina tornará eleição mais difícil

O PSDB declarou hoje, no registro de candidatura, que a campanha de Serra terá teto de gastos de R$ 180 milhões, valor 120% superior ao reservado para a campanha de 2006, que foi de R$ 81,9 milhões. "É uma estimativa de gasto, mas não pode ser levada ao pé da letra, é teórica", afirmou.

Serra voltou a defender o candidato a vice-presidente da sua chapa, o deputado federal Indio da Costa (DEM-RJ), escolhido às pressas pelo partido aliado na semana passada. Questionado sobre o desconhecimento do eleitor acerca do nome do vice, o tucano reagiu: "E conhecem o Temer? E o vice da Marina, sabem quem é? Qual é o nome dele? Quem sabe aí?", disse, em referência ao deputado federal e presidente licenciado do PMDB, Michel Temer, vice de Dilma, e ao empresário Guilherme Leal, vice de Marina Silva, do PV.

Perguntado se confiaria o País a Indio da Costa caso deixasse a Presidência, Serra respondeu: "Olha, se eu o escolhi, é porque sim. Agora, vejam bem, eu tenho boa saúde. Não vamos aqui botar olho (gordo)."

Serra fez questão de comparar a experiência nas urnas de Indio com a de Temer. "O próprio Michel Temer foi eleito praticamente na repescagem de votos. O Indio da Costa foi eleito com uma votação muito alta, já disputou quatro eleições e comandou uma batalha tão importante na vida política do Brasil, como o projeto Ficha Limpa", ressaltou.

Para mostrar confiança no vice, o tucano chegou a propor debates entre os candidatos a vice e provocou a candidata do PT. "Será que o vice da chapa PT-PMDB vai adotar o mesmo procedimento da candidata, que tem evitado não só debates, mas depoimentos, com a palavra livre, para dizer o que bem entende?"

O candidato buscou não polemizar sobre a atitude de Indio da Costa, que contrariando a Lei Eleitoral pediu votos por meio da rede de microblogs Twitter. "Francamente, não vejo nenhum problema nisso", afirmou.

Patrimônio

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) recebeu hoje o pedido de registro do candidato do PSDB José Serra a presidente da República. A coligação é formada pelo PSDB, DEM, PTB, PPS e PT do B.

José Serra declarou ao TSE um patrimônio de R$ 1,4 milhão, incluindo uma casa no loteamento da Fazenda Campo Verde, em Ibiúna (SP), avaliada em R$ 61.069,81, e parte de uma área de 14.365 metros quadrados, em Atibainha, município de Piracaia (SP), terreno avaliado em R$ 44.414,25.

O candidato a vice-presidente na chapa, Índio da Costa, declarou possuir um patrimônio de R$ 1,4 milhão.