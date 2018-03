Serra triplica investimento em recuperação de estradas

O governador de São Paulo, José Serra (PSDB), vai intensificar nos próximos dois anos o programa de recuperação das estradas no Estado. Até 2010, estão previstos cerca de R$ 3 bilhões em obras, o triplo do aplicado desde o início da gestão. O Pró-Vicinais é uma das vitrines da administração Serra e, do ponto de vista político, um contraponto à operação tapa-buraco feita pelo governo Luiz Inácio Lula da Silva nas rodovias federais. O anúncio dos novos investimentos está marcado para amanhã em um evento no Palácio dos Bandeirantes. Como ocorreu nas duas primeiras fases do programa, a cerimônia, comanda pelo governador, deverá ser prestigiada de perto por dezenas de prefeitos. A meta de Serra, um dos favoritos para a disputa presidencial em 2010, é recuperar os 12 mil quilômetros de rodovias estaduais. Ficam de fora as estradas que são operadas por concessionárias privadas. Para ter uma ideia da ampliação do programa nos próximos dois anos, basta comparar alguns números. As duas fases anteriores recuperaram, juntas, 4,6 mil quilômetros de vicinais. Agora, serão 7 mil quilômetros em 2009 e 2010. Serão aplicados R$ 3 bilhões, contra R$ 1,1 bilhão investido em 2007 e 2008. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.