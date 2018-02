Serra: texto de reforma 'deixa Frankenstein no chinelo' O texto da proposta do governo de reforma tributária, em tramitação na Câmara dos Deputados, "é um horror, é um projeto que deixa o Frankenstein no chinelo", afirmou o governador de São Paulo, José Serra (PSDB), após encontro com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em Brasília. A declaração de Serra é uma referência ao monstro assassino criado, na ficção de Mary Shelley, pelo barão e cientista Victor Frankenstein, juntando pedaços de vários cadáveres e um cérebro deformado por um acidente.