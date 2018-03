'Serra tem obsessão pelo planalto', diz Haddad Diante das críticas do candidato tucano José Serra, que chamou de "fascista" a conduta do PT, por "atuar para destruir adversários", o pré-candidato petista à Prefeitura de São Paulo, Fernando Haddad, contra-atacou nesta terça, afirmando que o principal alvo do adversário tem sido, constantemente, o governo federal. "O tom de Serra tem revelado bastante agressividade em relação ao governo federal, pelo que ele tem uma determinada obsessão", afirmou.