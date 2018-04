Serra tem maior rejeição entre candidatos, diz Ibope

Pesquisa Ibope encomendada pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) divulgada hoje aponta o candidato do PSDB à Presidência da República, José Serra, com o maior índice de rejeição entre os candidatos: 30%. Em seguida aparecem a candidata do PV, Marina Silva, com 29%, e Dilma Rousseff (PT) com 23%.

Na última pesquisa, divulgada em março, o tucano aparecia com 25% de rejeição e Marina Silva tinha 31%. Já a petista tinha 27% de rejeição.

Em março, Dilma tinha 33% das intenções de voto e passou para 40% em junho; já Serra caiu de 38% em março para 35% em junho, enquanto Marina Silva subiu de 8% em março para 9% em junho.

A CNI informou que o porcentual de intenções de votos atribuído a Serra em março foi revisado de 35% para 38% e o de Dilma, de 30% para 33%. A CNI ainda não explicou a revisão.