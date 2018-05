Serra também quer expandir inclusão digital

O programa chega a 444 cidades e deverá alcançar 565 municípios até o final do ano. O investimento será de R$ 3 milhões. Dos 503 postos do Acessa SP, apenas sete estão desativados por questões técnicas.

O programa paulista foi lançado em 2000 e também faz parceria com as prefeituras. O Estado dá computadores,mobiliário e capacitação. A prefeitura, o local e sua manutenção. Como a cobertura chega a 68,8% dos municípios, e os telecentros do governo federal atingem 630 cidades, há sobreposição de esforços na área. Segundo o Ministério das Comunicações, "o entendimento do governo federal é de que a ação acontece no município e é dever da União atender às comunidades."