Serra sobe 3 pontos e Ciro recua 4 em nova pesquisa Ibope

SÃO PAULO - As intenções de voto no governador de São Paulo, José Serra (PSDB), subiu de 35% em setembro para 38% em novembro, segundo a mais recente pesquisa CNI/Ibope, divulgada nesta segunda-feira, 7. A variação foi um ponto porcentual acima da margem de erro, que é de dois pontos. Serra é e um dos possíveis candidatos do PSDB à presidência em 2010.

Para a principal adversária de Serra, a pré-candidata do PT e ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, a variação, positiva, foi dentro da margem de erro. No lista com Serra, ela oscilou dois pontos, passando de 15% para 17% no período. O resultado tirou o segundo lugar do deputado federal Ciro Gomes (PSB), que viu sua pré-candidatura perder força, caindo quatro pontos, de 17% em setembro para 13% em novembro. Ao todo, 2.002 pessoas foram entrevistadas.

A senadora Marina Silva, pré-candidata pelo PV, permanece em quarto lugar, com oscilação negativa de 8% para 6%.

Na lista em que o candidato do PSDB é o governador de Minas Gerais, Aécio Neves, o mineiro repete o desempenho da pesquisa CNI/Ibope realizada em setembro deste ano e permanece na terceira colocação. Quem lidera é Ciro, que conta com 26% das intenções de voto - dois pontos a menos do que na última enquete. Neste cenário, Dilma sobe também, e tem agora 20% - em setembro tinha 18%. Aécio aparece em terceiro, com 14%, um ponto a mais do que tinha na sondagem anterior. A senadora Marina Silva (PV-AC) caiu dois pontos também neste cenário, de 11% para 9%.

Embora diga que sua prioridade é a presidência, Ciro é cotado para concorrer ao governo de São Paulo com o apoio do PT. Mas em recente encontro com o governador mineiro, deu sinais de que passaria a apoiar o candidato da oposição caso o escolhido pelo PSDB seja Aécio.

Rejeição

Tanto Serra quanto Dilma tiveram variações de um ponto porcentual em seus índices de rejeição. A diferença é que a rejeição de Serra diminuiu de 30% para 29%, enquanto a de Dilma subiu, passando de 40% para 41%. Em ambos os casos, a oscilação acontece dentro da margem de erro da pesquisa.

Ainda é cedo

Em agenda pública nesta segunda-feira, Serra não quis comentar a pesquisa CNI/Ibope. Serra voltou a dizer que ainda é cedo para fazer esse tipo de comentário. "As pesquisas vão variar muito ao longo do tempo. Ainda é cedo do ponto de vista eleitoral. Então, eu olho com atenção, mas deixo de lado qualquer comentário", ressaltou.

