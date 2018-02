Serra só foi convidado para festa de Aécio na véspera O ex-governador de São Paulo José Serra só foi avisado na noite da véspera da realização do evento do diretório do PSDB de Goiás, que lançou a campanha do senador Aécio Neves (PSDB-MG). O próprio governador goiano, Marconi Perillo, admitiu que Serra recebeu o convite no domingo. "Consegui falar com ele só à noite, ele agradeceu o convite, disse que não poderia vir e desejou boa sorte", contou.