Serra só anuncia candidatura em 2010, diz tucano O presidente do PSDB em São Paulo, deputado federal Mendes Thame, afirmou hoje que não tem dúvida de que o governador de São Paulo, José Serra (PSDB), anunciará sua candidatura à sucessão no Palácio do Planalto apenas no ano que vem. O parlamentar, que participa da Conferência do Clima, em Copenhague, ressaltou que o anúncio deve ser feito no primeiro trimestre de 2010. "A probabilidade é de que seja no primeiro trimestre de 2010", completou.