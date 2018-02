Serra sinaliza disposição de continuar no PSDB O ex-governador de São Paulo José Serra (PSDB) sinalizou neste domingo, em discurso na Convenção Estadual do PSDB paulista, a disposição de continuar participando do partido. "Já tive muitos cargos na minha vida e quero ter ainda mais", declarou. Serra citou a presidência da executiva estadual e depois a liderança da legenda no Senado. "O mais difícil foi ser presidente estadual do PSDB e abdicar depois para ser líder no Senado", afirmou. Serra chegou à Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) quando os líderes discursavam e saiu antes do término das votações, sem dar declarações.