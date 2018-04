Serra silencia sobre possível escolha de Dias para vice O candidato do PSDB à Presidência da República, José Serra, fez hoje uma passagem relâmpago por Campinas, no interior de São Paulo, em meio a lideranças políticas locais, torcedores brasileiros uniformizados e jovens que defendem os direitos dos homossexuais. O candidato se mostrou amistoso e disponível para fotografias com correligionários, eleitores e até fãs. Ele ainda falou rapidamente com a imprensa e evitou comentários sobre a provável candidatura do senador Alvaro Dias à vice-presidência.