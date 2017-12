Serra será submetido a cirurgia de hérnia epigástrica O candidato do PSDB ao governo de São Paulo, José Serra, está internado no Hospital Sírio Libanês para ser submetido a uma cirurgia de hérnia epigástrica. A assessoria do hospital disse que o cirurgia já estava agendada. Hoje foi divulgada pesquisa do Datafolha na qual o tucano tem 56% das intenções de voto e se elegeria governador no 1º turno. Marta Suplicy, caso fosse a candidata do PT, ficaria com 19% dos votos. Se o candidato do PT fosse o senador Aloizio Mercadante, Serra teria já no 1º turno 59% dos votos e o senador petista ficaria com 14% dos votos.