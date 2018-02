Serra se reúne com PMDB e PP em Porto Alegre O pré-candidato do PSDB à Presidência da República, José Serra, está em Porto Alegre hoje onde almoça com a bancada do PMDB na Assembleia Legislativa gaúcha. É a segunda vez neste mês que o ex-governador paulista encontra integrantes da legenda no Rio Grande do Sul, que tem o prefeito de Porto Alegre, José Fogaça, como pré-candidato ao governo do Estado em oposição à candidata tucana, a governadora Yeda Crusius. Em âmbito nacional a aliança do PMDB é com o PT, de Dilma Rousseff.