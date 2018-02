Serra se recusa a falar de eleição e crise no Senado O governador de São Paulo, José Serra (PSDB), participou hoje da inauguração da primeira fábrica pública de medicamentos genéricos, da Fundação para o Remédio Popular (Furp), e não desviou o foco do evento. Ele se recusou, por diversas vezes, a falar sobre qualquer assunto de política nacional, como a eleição de 2010, a crise do Senado e a possível instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Petrobras. "Não vou falar de questão nacional, me desculpa, se não me tira o lide (o assunto principal, no jargão jornalístico)", disse ele, na cidade de Américo Braziliense.