Serra se recupera após cirurgia na próstata

São Paulo - O ex-governador de São Paulo José Serra (PSDB) foi submetido a uma intervenção cirúrgica de próstata para tratamento de quadro de crescimento benigno local, de acordo com boletim médico divulgado na noite desta terça-feira, 28, pelo Hospital Sírio-libanês, em São Paulo.

Segundo o boletim, o procedimento foi realizado pelo médico Miguel Srougi e transcorreu dentro da normalidade. A nota médica é assinada pelo diretor técnico médico dr. Antonio Carlos Onofre de Lira, e pelo diretor clínico, dr. Paulo Cesar Ayroza Galvão.

Serra deve permanecer internado até o final desta semana.

O ex-governador já tinha conhecimento da 'hiperplasia prostática benigna' - aumento não maligno da próstata, que pode causar dificuldade no ato de urinar - desde julho do passado. Na ocasião, durante avaliação pré-operatória acabou tendo que ser submetido a cateterismo cardíaco, sendo indicado tratamento percutâneo com colocação de um stent, o que adiou a intervenção cirúrgica.