Serra se nega a comentar processo contra Azeredo O governador de São Paulo, José Serra (PSDB), se recusou a comentar a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), que abriu ontem processo criminal contra o senador Eduardo Azeredo (PSDB-MG). "Eu não vou comentar esse assunto", afirmou o governador. Questionado novamente, explicou: "Porque não quero". Ele participou hoje da inauguração de um curso profissionalizante de uma escola técnica estadual em Birigui, no interior do Estado.