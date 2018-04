Serra se nega a comentar plano de habitação de Lula O governador do Estado de São Paulo, José Serra (PSDB), não quis fazer comentários a respeito do Plano Nacional de Habitação, lançado hoje pelo governo federal. O tucano disse desconhecer o programa do governo Lula, anunciado por sua potencial adversária nas eleições presidenciais de 2010, a ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff. Segundo o governo federal, Estados e municípios que quiserem contribuir com este plano devem assinar um termo de adesão com a Caixa Econômica Federal (CEF).