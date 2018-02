Serra: 'Se eu for presidente, vou ser o presidente da produção'

O pré-candidato do PSDB à Presidência, José Serra, disse nesta quarta-feira, 5, que será "o presidente da produção", caso vença as eleições de outubro. "Do ponto de vista do Brasil, o que eu quero é o desenvolvimento sustentável", pregou, durante palestra a um público empresarial. "Se eu for presidente da República, eu vou ser o presidente da produção", prometeu, recebendo aplausos do público que ocupou mais de 300 lugares na Federação das Associações Comerciais e de Serviços do Rio Grande do Sul (Federasul).

Na palestra, Serra afirmou que o Brasil precisa recuperar a "ideia de planejamento" e defendeu um "plano nacional de desenvolvimento regional". "Nós temos um Ministério da Integração que vai atuando no varejo", afirmou. Para Serra, a política do ministério é mais voltada para macrorregiões menos desenvolvidas, o que considerou acertado, mas ela "também não tem uma diretriz clara". Para as sub-regiões problemáticas, "não há nenhuma política", segundo ele.

Sem citar a adversária do PT, Dilma Rousseff, Serra disse que o regime para a indústria automotiva adotado no governo Fernando Henrique Cardoso foi a principal medida de política industrial nos últimos 25 anos. "Eu digo isso até porque, de repente, se fala de política industrial como se fosse algo novo, que teria surgido só recentemente", emendou.

A adversária petista, quando esteve no Rio Grande do Sul, em abril, defendeu a política industrial do governo Lula. "Nós fizemos, fazemos e teremos de fazer política industrial, algo que muitos antes de nós consideravam prova de insensatez e atraso", afirmou Dilma, na ocasião.