Serra se define 'presidente da produção' a empresários O candidato do PSDB à Presidência da República, José Serra, derrubou um tabu de campanha, hoje, em sua visita a Goiânia. Mal disse boa-tarde e foi logo declarando, de maneira objetiva, o que pretende fazer caso eleito: "Eu, presidente da República, vou ser o presidente da produção do Brasil". A frase de Serra arrancou aplausos dos empresários de Goiás, que se reuniram hoje, na Federação das Indústrias do Estado de Goiás (Fieg). "Esse é um aspecto fundamental, eu estou ligado nisso", disse o tucano. "Eu nasci num bairro operário de São Paulo, me acostumei a conviver com operários, acostumei a ver riqueza produzida", disse, referindo-se aos tempos em que morou na Mooca, bairro paulistano onde nasceu em 1942.