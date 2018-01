Serra sai irritado de primeiro evento como candidato O presidenciável José Serra saiu, nesta quinta-feira, de barriga vazia do almoço promovido pelo PSDB, numa churrascaria em Brasília, no primeiro evento público após o lançamento de sua candidatura. Incomodado com o assédio de fotógrafos e cinegrafistas em volta de sua mesa, ele desistiu de comer e foi embora. Ao todo, permaneceu 12 minutos no local. Serra foi aplaudido de pé por cerca de cem correligionários ao chegar à Churrascaria Porcão, uma das mais conhecidas de Brasília, por volta de 15h30. Sorridente, passou por diversas mesas, cumprimentando parlamentares e governadores tucanos. Mas ficou contrariado ao perceber que teria de almoçar diante das lentes de fotógrafos e cinegrafistas. A chegada do ministro da Saúde e agora candidato lançado do partido à Presidência da República tumultuou a churrascaria. Seguido por jornalistas, ele evitou falar à imprensa. Após percorrer o salão, sentou-se com o presidente nacional do PSDB, deputado José Aníbal (SP), e o governador do Pará, Almir Gabriel. Minutos depois, saiu, tendo oportunidade apenas de provar a comida. O lançamento da candidatura de Serra lotou o Espaço Cultural Zumbi dos Palmares, na Câmara dos Deputados. O auditório de 108 lugares ficou abarrotado e a maior parte dos cerca de 350 filiados do PSDB, servidores do Ministério da Saúde e jornalistas ocupou um salão ao lado, onde dois telões transmitiam a cerimônia. ?Tive um pouco de claustrofobia lá dentro?, contou o líder do PSDB na Câmara, deputado Jutahy Magalhães Júnior. Enquanto na rua o dia era de chuva e temperatura amena, inferior a 25 graus, no espaço cultural o público transpirava por causa do calor. ?Tinham que ter escolhido um lugar mais arejado?, disse a servidora pública Menária Eugênia Matos, de 49 anos. Com bandeira e camiseta do PSDB, ela e algumas dezenas de tucanos de cidades-satélite de Brasília davam ?cor popular? à solenidade, marcada pelo figurino sóbrio de ternos e gravatas. Serra discursou em pé por 27 minutos, tendo ao fundo reproduções da Bandeira do Brasil sem a inscrição ?Ordem e Progresso?. Uma falha parcial no sistema de som impediu que a fala do candidato fosse ouvida no salão anexo durante cinco minutos, provocando gritos e reclamações de filiados. Ao deixar a Churrascaria Porcão, segundo assessores, Serra foi para o Ministério da Saúde. A previsão é que ele deixe o governo no mês que vem, após o carnaval.