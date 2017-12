Serra retoma pré-campanha e nega disputa com Alckmin Depois de cerca de 20 dias afastado das atividades de pré-campanha ao governo do Estado de São Paulo por causa da recuperação de uma cirurgia de hérnia, o ex-prefeito José Serra retomou nesta terça a agenda de visitas ao Interior do Estado, na cidade de Mogi das Cruzes. Na mesma linha do que vem declarando o pré-candidato da legenda à Presidência da República, Geraldo Alckmin, o ex-prefeito descartou a existência de qualquer disputa interna entre os dois, conforme insinuou recentemente o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). De acordo com um dos correligionários que acompanhou Serra em Mogi das Cruzes, o pré-candidato ao governo de São Paulo garantiu: "Eu (Serra) e Geraldo vamos fazer uma dobradinha (nessas eleições), pois São Paulo precisa do Brasil e o Brasil precisa de São Paulo." Ainda de acordo com este tucano, o ex-prefeito está mais magro, porém, recuperado da cirurgia que realizou no dia 10 de abril e demonstrou muito bom humor na visita à cidade. Além de negar a existência de fogo amigo no ninho tucano, Serra falou também que está disposto a acompanhar Alckmin nas visitas a outros Estados. "Se ele quiser, é só me convidar que eu vou." A agenda de Serra em Mogi das Cruzes durou cerca de três horas. Ele visitou o centro da cidade e o comércio, concedeu entrevista à imprensa local e se reuniu com integrantes do diretório tucano de Mogi. O pré-candidato ao Palácio dos Bandeirantes defendeu, por exemplo, a necessidade de geração de novos empregos e de melhoria da infra-estrutura da região, como a duplicação da rodovia Mogi-Bertioga, para facilitar o escoamento da produção. De volta ao cenário político, José Serra retoma ativamente as atividades de pré-campanha e tem agenda lotada até o final desta semana. Nesta quarta-feira, o ex-prefeito estará na cidade de São José do Rio Preto; na quinta-feira, na cidade de São Carlos; na sexta-feira, na cidade de São José dos Campos e no sábado, na cidade de Presidente Prudente.