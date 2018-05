Serra: responsabilidade por suposto dossiê é da Dilma O pré-candidato do PSDB à Presidência, José Serra, atribuiu hoje a existência de um suposto dossiê contra ele à sua adversária, a petista Dilma Rousseff. O tucano relembrou ainda outros casos de dossiês contra o PSDB que vieram à tona em eleições passadas. "A principal responsabilidade por esse novo dossiê é da candidata Dilma Rousseff. Disso eu não tenho dúvida, assim como o principal responsável pelo dossiê dos aloprados foi o Aloizio Mercadante e como a principal responsabilidade por dossiês em 2002 foi do Ricardo Berzoini", disse Serra, ao participar de evento da Associação Comercial de São Paulo (ACSP), no centro da capital paulista.