Serra rechaça mudar divisão de royalties de petróleo Em campanha no Espírito Santo, o candidato à Presidência da República pelo PSDB, José Serra, disse que se eleito não vai permitir a alteração do sistema de pagamento de royalties de petróleo e participações especiais. A polêmica medida atinge principalmente o Rio de Janeiro e o Espírito Santo, os dois maiores produtores de petróleo do país.