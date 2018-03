Serra recebe Medalha do Mérito Legislativo no DF Com seis anos de atraso, o ex-governador de São Paulo José Serra recebeu no início da noite de hoje, em Brasília, a Medalha do Mérito Legislativo, honraria para a qual seu nome fora indicado ainda em 2005. Tamanha demora, agravada pelo atraso do voo da Gol que a forte chuva impediu de aterrissar em Brasília em tempo de alcançar a solenidade, fez com que Serra acabasse recebendo a medalha sozinho, no gabinete do presidente da Câmara, deputado Marco Maia (PT-RS), quando os demais 38 agraciados já haviam deixado o Congresso.