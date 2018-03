Serra reage com ironia à cobrança de Bernardo

Em recente entrevista à revista Veja, Guerra disse que o PSDB mudará a política cambial, de juros e o regime de metas de inflação. Para o ministro, o governador deve explicar ao País como funcionaria a política econômica com essas mudanças. "Eu não sei se foi ele (Guerra) que escorregou ou se essa é a posição do PSDB e do governador Serra", disse o ministro. Foi mais uma tentativa do PT de trazer Serra, para o centro do embate entre governo e oposição, polarizando a disputa eleitoral.

Na contramão dos desejos petistas, porém, Serra tentava ontem mostrar que não distingue os prefeitos pelo partido, levando ao palanque um prefeito do PT. E ouviu um discurso repleto de elogios à sua gestão.

Durante inauguração de novas alas do Hospital Geral de Carapicuíba, o prefeito Sérgio Ribeiro Silva (PT) listou os investimentos do governo estadual no município e agradeceu a Serra por ajudar a "salvar a cidade". O tucano e o petista cochicharam durante todo o evento ao fundo do palanque, descerraram juntos placas inaugurais e visitaram as instalações da unidade.

Ordens

Silva fez questão de esperar o governador, que saíra para atender a um telefonema, para começar seu discurso. "Cumpri suas ordens, Serra. Esperei para começar a falar", disse o petista. Durante cinco minutos, o prefeito citou cifras de repasses para a instalação de uma estação de trem em Carapicuíba, a construção de um parque, escolas e faculdades técnicas, um batalhão de polícia e obras de saneamento e habitação.

O prefeito fez um agradecimento especial pelos recursos repassados pelo Estado para resolver uma crise no recolhimento de lixo da cidade. "São R$ 2,2 milhões para a compra de caminhões e equipamentos de limpeza pública que vão salvar nossa cidade", disse o petista. "Sou testemunha, governador, do seu trabalho e da sua postura republicana. Essa cidade precisa de um governador, um presidente que não olhe as siglas partidárias, mas o interesse comum."

Serra, por sua vez, endossou a tese do trabalho apartidário. "No governo do Estado, trabalhamos sem distinguir a cor de camisa partidária. Não pode ter outra opção, senão a população sai prejudicada. A única cor de camisa a que eu às vezes presto atenção é a do futebol", disse o governador, aproveitando para fazer com a plateia de cerca de 200 pessoas uma enquete sobre o time para o qual torciam. O Palmeiras, seu clube de coração, ficou em terceiro lugar.