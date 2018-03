Serra reafirma no CE promessa de ampliar Bolsa Família O candidato tucano à Presidência da República, José Serra, caminhou hoje pela feira da cidade de Cascavel, no litoral leste do Ceará, a 60 quilômetros de Fortaleza. Ao lado do senador Tasso Jereissati (PSDB), candidato à reeleição, e de Marcos Cals, que disputa o governo do Estado, Serra apertou a mão dos eleitores, ouviu pedidos para mais investimento que atraia emprego para a cidade e, aos jornalistas, reafirmou que pretende dobrar a cobertura do Bolsa Família.