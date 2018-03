Serra: R$ 50 bi para transporte é 'apenas anúncio' O ex-governador de São Paulo, José Serra (PSDB), questionou o anúncio da presidente Dilma Rousseff (PT), de que irá destinar R$ 50 bilhões para investimentos em transporte coletivo. "Esses R$ 50 bilhões não existem, é apenas um anúncio. Onde eles estão? No cofre? No BNDES?", indagou ao participar do programa Roda Viva, na TV Cultura, na noite desta segunda-feira.