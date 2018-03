Serra quer voto de produtor frustrado com 'PAC do cacau' O candidato do PSDB à Presidência, José Serra, desembarca no sábado na Bahia, onde visitará os municípios de Ilhéus e Itabuna. Ele fará um périplo pela região, famosa pelas culturas de cacau e dendê e pelas seringueiras, quando ouvirá as reclamações dos produtores locais. O tucano pretende transformar em votos a insatisfação dos políticos e produtores rurais diante das promessas não cumpridas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para a região, como o "PAC do Cacau". O roteiro foi confirmado pela senadora Marisa Serrano (PSDB-MS), responsável pela agenda do candidato.