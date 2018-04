Serra quer votar 'pacote' antes de deixar governo de SP O governador José Serra (PSDB) definiu com a sua liderança no Legislativo os projetos de lei que quer ver aprovados antes de deixar o governo de São Paulo caso dispute a Presidência da República. São seis propostas que, em resumo, preveem criação de cargos, reforma no sistema previdenciário, regras para organização dos Jogos Olímpicos de 2016, troca do nome da Polícia Militar (PM) e reajuste do salário mínimo paulista.