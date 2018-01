Serra quer Nizan Guanaes em sua campanha presidencial O ministro da Saúde, José Serra, voltou ao trabalho nesta segunda-feira, depois do descanso europeu, e deve anunciar brevemente que irá mesmo disputar a sucessão presidencial, pelo PSDB. Segundo revelação da jornalista Cristiana Lobo, do Jornal das Dez, da Globo News, ainda na Europa, Serra telefonou para o publicitário Nizan Guanaes com o objetivo de trazê-lo para a sua equipe de campanha. Guanaes, como se sabe, foi um dos principais responsáveis pela fulminante ascensão da governadora pefelista do Maranhão, Roseana Sarney, nas pesquisas eleitorais. Posição de FHC Ainda segundo a jornalista, o que se diz no Palácio do Planalto é que o presidente Fernando Henrique não fará nada para tirar Nizan da equipe de Roseana e reforçar assim a do ministro da Saúde. "Serra já tem a sua equipe, e bastante numerosa", explicou. "Mas o PFL está atento, porque sabe que Guanaes sempre foi ligado ao PSDB e não resistiria a uma pressão direta do presidente Fernando Henrique." Lembrando São Paulo Outra questão para Serra, de acordo com a analista, é saber se ele terá ou não o empenho pessoal do presidente em sua campanha. "Quem conhece bem a alma do presidente, aposta que enquanto Roseana estiver bem nas pesquisas, ele vai repetir exatamente o que fez em São Paulo, em 98. Não entrou na campanha, e lavou as mãos na disputa entre Paulo Maluf e Mário Covas. Em rodas íntimas, Fernando Henrique tem dito que o que quer mesmo é vencer. Seja com Serra ou com Roseana."