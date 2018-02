Serra quer apressar avaliação de projetos imobiliários O candidato do PSDB para a Prefeitura de São Paulo, José Serra, defendeu hoje a necessidade de agilizar os processos de análise e aprovação de empreendimentos imobiliários na cidade. "É uma questão crítica. As empresas de construção têm razão na maioria das vezes em que reclamam. Demora muito (aprovar projetos em São Paulo)", disse nesta tarde, após pedalar com ciclistas e eleitores na região de Itaquera, zona leste da capital paulista.