Serra propõe incluir mais 15 milhões no Bolsa Família O candidato a presidente pelo PSDB, José Serra, criticou nesta quarta-feira em Jundiaí, interior de São Paulo, a tributação sobre saneamento básico no País e usou o Estado de São Paulo como modelo de desoneração de tributos. O tucano considerou plausível a possibilidade de inclusão de 15 milhões de famílias no programa Bolsa Família.