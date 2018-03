Serra promete resolver 'problema do cacau' na Bahia O candidato a presidente pelo PSDB, José Serra, prometeu hoje, durante caminhada em Itabuna, no sul da Bahia, resolver o "problema do cacau" em cinco anos. "Não vou fazer aqui uma promessa vazia, mas vamos mobilizar todo governo federal para, em cinco anos, ter a situação refeita, porque é o tempo que o cacau demora para ser produzido", afirmou.