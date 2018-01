Serra promete reduzir a mortalidade infantil O ministro da Saúde e pré-candidato do PSDB à presidência da República, José Serra, lançou hoje, na solenidade de comemoração dos 10 anos do programa de agentes comunitários de saúde, no Recife, a primeira das metas do seu plano de governo: a redução da mortalidade infantil no Nordeste, dos atuais 52 para 30, a cada mil nascidos. Em 1990, essa taxa era de 93 para mil. Após um discurso de 30 minutos para uma platéia de aproximadamente 3 mil agentes comunitários de vários municípios de Pernambuco, que chegaram em caravanas com ônibus cedidos pelas prefeituras, Serra condecorou a agente Severina Ramos de Santana Rodrigues, que representa o agente de número 150 mil. Segundo o ministro, a redução da mortalidade infantil é um grande desafio e que para vencê-lo será preciso fazer um grande investimento no saneamento básico. "Eu quero deixar esta convocação como meta pela vida: reduzir a mortalidade infantil e elevar para 60% o saneamento sanitário, que hoje chega a 38% das casas no País. O País precisa ter continuidade dos investimentos criados pelo presidente Fernando Henrique", afirmou.