Serra promete permanecer ativo na vida política

No primeiro dia do ano, o ex-governador de São Paulo e candidato derrotado do PSDB à Presidência José Serra evitou neste sábado, 1º, entrar em detalhes sobre o que fará em 2011, mas prometeu se manter “ativamente na vida política”. “Eu não tenho bola de cristal. Bem que eu gostaria de saber”, disse ao ser questionado sobre seus projetos para o ano, após a cerimônia de posse do governador Geraldo Alckmin. “Mas entro em 2011 com muita disposição, muito ânimo. E vou ganhar a vida”, continuou Serra, que foi muito aplaudido durante o discurso de posse de Alckmin. E acrescentou: “Ao mesmo tempo, (quero) me manter muito ativamente na vida política, escrevendo, dando palestras e dando aulas.” O tucano preferiu não responder quando questionado sobre se desejaria presidir o PSDB, que deverá passar por um processo de eleição interna no ano que vem. “Esse é um assunto que não está colocado.”

