Serra promete criar força de segurança permanente Em visita a Itabuna e Ilhéus, no sul da Bahia, o candidato do PSDB à Presidência, José Serra, voltou a defender a criação do Ministério da Segurança. O presidenciável, acompanhado por lideranças baianas do PSDB e do DEM, participou de três caminhadas nas cidades e ainda parou no centenário Bar Vesúvio - conhecido da obra Gabriela, Cravo e Canela, de Jorge Amado -, para comer um quibe. "A base do crime, hoje, é o contrabando de armas e o contrabando de drogas, que são investigados pelo governo federal", avaliou. "Vamos ter uma força nacional de segurança estável, permanente, até um fichário nacional dos criminosos, que ainda não existe."